Aleppo: helpen met een glimlach om je mond

Van 9 september tot 2 oktober vond het project ´´omzien naar elkaar´´ plaats in de Groenmarktkerk van Haarlem. Met als sogan: ´´zien,geraakt worden, doen´´ vonden drie bijeenkomsten plaats om mensen nader tot elkaar te brengen. Op de slotdag (1 oktober) hield Joep van Zijl een lezing. Als directeur van Cordaid/Memisa) is hij betrokken bij de hulpverening aan Aleppo.

Aleppo. Witte helden zo noemen ze daar de witte hulpverleners. Met gevaar voor eigen leven graven ze elke dag mensen onder het puin vandaan. Ook al is het in deze stad vechten tegen de bierkaaien.



Internationale stad

“En dat terwijl Aleppo voorheen een internationale stad was met Soenieten, Alawieten, veel christenen en Oosterse religies,” zegt Joep van Zijl. “Ze voelden zich met elkaar verbonden. Door het toenemende oorlogsgweld voelen ze zich dat nog meer. ” Nauwelijks nog voedsel

Intussen is er in Aleppo nauwelijks nog voedsel. Ook water ontbreekt door het bombarderen van de leidingen. Het wordt steeds moeilijker om levensmiddelen ter plekke te krijgen.

Het hangt vooral af van de lokale bevolking niet van de internationale hulp. “Wij werken met vele groepen om elkaar te bemoedigen. Ondanks de bombardementen verlenen de witte helden hun hulp nog steeds met een glimlach om de mond," zegt Joep. Vluchtelingen in Nederland

Joep van Zijl wees ook het belang voor Syrische vluchtelingen in Nederland om iets te doen te hebben. Zoals:

•Syrisch koken voor de lokale bevolking;

• Nederlands leren; Terug

”Je kan me wel uit mijn land verjagen, maar niet mijn land uit mijzelf’’, schreef een Syrische vluchteling op zijn facebookpagina. “Zodra hun land meer perspectief biedt zodra het veilig is, willen ze terug”, weet ook Joep van Zijl. ‘’Ze willen hun handen uitsteken om hun land op te bouwen. “ Het project ‘’omzien naar elkaar’’ bracht in totaal 410 euro op (190 op 1 oktober en 210 op andere dagen) voor de hulp aan Syrië door Cordaid/Memisa. .





