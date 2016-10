Vrede en Recht centraal bij Algemene Ledendag Orde van den Prince

Piet Hein Donner

Vrede en Recht. Met recht draagt de residentiestad de eretitel ’’stad van Vrede en Recht’’. De 40 jaar jonge afdeling Den Haag van de Orde van den Prince organiseerde over dit thema een prachtig en inspirerend programma. Een weekend lang genoten de deelnemers van woord, kunst, cultuur, historie, architectuur en muziek.

Stad van Vrede en Recht

Residentiestad den Haag draagt haar titel als stad van Vrede en Recht met ere. In zijn openingswoord wees Willem Gijsels, als voorzitter van de afdeling Den Haag op het waarom. In den Haag hield Willem van Oranje op 31 december 1564 zijn oudejaarsrede als eerste aanzet tot democratie.

Op 26 juli in1581 ondertekende den Haag het Plakkaat van Verlatinghe conform het door de Staten-Generaal van de Nederlanden op 22 juli 1581 genomen besluit. Bedoeld om een eind te maken aan de heerschappij van Filips II was dit in feite de eerste onafhankelijkheidsverklaring van de Nederlanden.

Stof tot nadenken

Vrede geeft stof tot nadenken, zoals ook blijkt uit het prachtige programmaboekje voor de algemene ledendag. De afdelingen Den Haag noteerde zeventien stellingen om over na te denken.

Bovenaan staat die van de Hagenaar Hugo de Groot (1583-1645). ‘’Waar de rechtspraak eindigt, begint geweld’’, schreef deze Nederlandse rechtsgeleerde en schrijver.

Een andere geciteerde Hagenaar is de Nederlandse filosoof Baruch Spinoza (1632-1677). ‘’Vrede is niet de afwezigheid van oorlog. Het is een deugd, een geestesstemming, het is de dispositie voor goede daden, vertrouwen en recht.”

Vrede en recht, vanzelfspekend?

Intussen is het ruim 450 jaar na de Oudejaarstoespraak van Willem van Oranje nog steeds geen vrede. Integendeel; de wreedheden van oorlog en aanslagen vullen het grootste deel van het dagelijkse nieuws. “Toch hebben we nooit zoveel vrede gekend als nu. Daarom lijkt vrede en recht bijna vanzelfsprekend. We denken alles te kunnen zeggen en doen´´, stelde mr. Piet Hein Donner, vice-voorzitter Raad van State tijdens de Academische Zitting van de ledendag.

‘’Als volkeren vrede willen, dan moeten ze acht slaan op speldenprikken die in de vorm van kanonschoten aan oorlog vooraf gaan’’, stelde Donner.

Ontrafeling van Europa

Donner wees op de noodzaak voor het stopzetten van de ‘’ontrafeling van Europa’’. Hij stelde: “Europese samenwerking is nodig om nationale staten goed te laten functioneren. We zullen moeten leren omgaan met grenzen, met verscheidenheid. Anders ontstaat er sociaal culturele apartheid. ‘’

Dat verhoogt ook het risico op oorlog en strijd. Zoals dat, volgens Donner, ook gebeurde na de rijksdag van Augsburg (1530). Volgens het principe van cuius regio, eius religio (van wie het land is, is ook de godsdienst) besliste iedere rijksvorst welke godsdienst in zijn gebied opgelegd werd. Voor het rijk van de Spaanse vorst Philips II dat alle onderdanen het katholieke geloof dienden te belijden

Geloof en geweten

In zijn vlammend betoog van 31 december 1564 kwam Willem van Oranje tegen deze onterechte dwang in opstand met de woorden. “Vorsten moeten niet willen heersen over het geweten van mensen door hen een geloof op te leggen.” Vier jaar later ontbrandde de 80 jarige godsdienstoorlog tussen de Nederlanden en Spanje.

De woorden van Willem van Oranje blijven actueel, ook voor de eenheid binnen Europa. ‘’Bij het beslechten van verschillen dient niet het recht van de sterkste te overheersen, maar het willen kiezen voor recht. Maar recht zonder kracht is machteloos,’’ aldus Donner.

Wringen

Dat recht en macht met elkaar wringen, bleek uit de bijdrage van prof.dr Willem van Genugten, hoogleraar em. Internationaal recht aan de Universiteit van Tilburg. ``Recht, politiek en macht zijn met elkaar communicerende vaten. Daarbij snakt het recht vaak naar adem, maar wordt ondersteund door de instellingen voor vrede en recht in den Haag, zoals het in 1913 opgerichte Vredespaleis.´´

Oorlog en vrede

Het willen kiezen voor recht, waarop Donner wees, zien we ook bij William Shakespeare (1564/1616). Zo bleek uit de presentatie ‘’Shakespeare over oorlog en vrede, onrecht en recht,’’ van acteur en regisseur Aus Greidanus.

Shakespeare daagde zijn publiek uit. Door ze te laten nadenken over verschillende oplossingen stelde hij zijn publiek voor een keuze. Stemde hij ze tot nadenken door ze te laten inspireren door het niet kloppende. Dood stond daarbij als contrast tegenover levend. ‘’To be or not to be that is the question”.

Als rode draad in al zijn stukken golden daarbij de vragen:

• Wat zegt deze persoon, wat doet hij/zij?

• Wat vind ik ervan?

• Hij/zij heeft gelijk.

Het niet kloppende inspireert

In een vlammende voordracht wees Aus Greidanus erop dat ‘’het niet kloppende inspireert. Wil je het over vrede hebben, dan moet je praten over het tegendeel.’’ Greidanus wees ook op de alom bekende woorden: ‘’De wereld is een toneel. Ieder speelt daarin zijn rol en krijgt zijn deel.” Niet aan Shakespeare maar aan Pythogaros (572 v.Chr – 500 v.Chr) danken we deze woorden. Zo stelde deze Griekse wiskundige, wijsgeer en hervormer, ook: ‘’Niets gaat er dood, alles verandert, komt iets nieuws uit voort.” Deze woorden en zijn woorden over het leven als toneel stemmen tot nadenken. ‘’Want’’, zo stelde Greidanus, ‘’dit zo zijnde, hoe waar is dan de waarheid. Bestaat deze wel?’’

Fundamentele waarden

Tot slot wees prof.dr Godelieve Laureijs, president van de Orde van den Prince, op vrede en recht als fundamentele waarden van ons rechtstaat. “Dit dienen we als Orde van den Prince samen te beleven en uit te dragen.”

Zoals van alle sprekers maakte tekenares Danielle Davidson ook van de toespraak van Godelieve een tekening met pakkende teksten.

Vredespaleis

Na het zingen van het Wilhelmus en De Vlaamse Leeuw volgde de lunch en daarna een bezoek aan het in 1913 opgerichte Vredespaleis. ‘’Met uw gefocust zijn op taal en cultuur moet het verblijf in het Vredespaleis u het gevoel geven of u in uw clubhuis bent’’, sprak kunstenares, juriste en kunstfilosofe Ingrid Rollema.

Zij gaf een inspirerende en ontroerende voordracht over de pacifistische voorvechtster Bertha van Suttner (1843-1914). Als eerste vrouw ontving Bertha in 1905 de Nobelprijs voor de Vrede. Zij stond voor vrede en recht, zoals de Orde van den Prince dat doet samen met het behoud en ontwikkelen van de Nederlandse taal en cultuur.

