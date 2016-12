BONIFATIUSJAAR ONVERWACHT SUCCES

Bonifatiusmonument Wijk bij Duurstede

Het project Bonifatius-Dorestad-1300-jaar heeft duizenden mensen in het afgelopen jaar doen stilstaan bij de eerste reis van Bonifatius naar het vasteland van Europa. Het organiserend comité is zeer tevreden.

De Bonifatius-expositie in Museum Dorestad (t/m 8 januari te zien) trok al 3000 bezoekers en was maar één van de programmaonderdelen. Het boek Bonifatius in Dorestad ging 1000 maal over de toonbank, veel vaker dan de uitgeverij had verwacht.

Ruim 200 basisschoolleerlingen hoorden een gastspreker over Bonifatius -Dorestad en bezochten daarna de expositie. Nog zeker zestien heel verschillende andere bijeenkomsten trokken gemiddeld vijftig deelnemers, met als hoogtepunt de herdenking op 28 mei in de Grote Kerk met landelijk bekende sprekers en gemeentebestuurders uit Duitsland en Dokkum.

Landelijke bekendheid

Over publiciteit had het comité niet te klagen. Ruim vijftig artikelen over Bonifatius en Dorestad, het huidige Wijk bij Duurstede, verschenen in regionale en landelijke kranten en tijdschriften. De presentatie door Maarten van Rossem op RTV-Utrecht - die wel 16 maal werd uitgezonden -, VPRO-radio en regionale radio-uitzendingen deden de rest.

De op 28 mei onthulde reliëfsteen in de buitenmuur van de Grote Kerk op de Markt zal aan steeds weer nieuwe toeristen en komende generaties een mooie indruk geven van wat de Engelse monnik hier kwam doen en hoe de haven van Dorestad er toen uitzag. Dat hij in 754 als martelaar was geëindigd bij Dokkum, hadden de meeste Nederlanders al op school geleerd. Dat hij in 716 als missionaris aan land ging in Dorestad en daarna als kerkhervormer de toekomst en identiteit van Europa inhoud gaf, dat is door dit project volop in de aandacht gekomen.

Komende Bonifatiusjaren

Het bestuur van de Stichting Bonifatius-Dorestad bezint zich op de mogelijkheden om ook in de komende jaren de doelstelling van de stichting na te streven: de betekenis van Bonifatius in relatie tot Midden-Nederland onder de aandacht brengen. In dit jubileumjaar ontstane contacten met andere 'Bonifatiussteden' in Midden-Nederland en met Dokkum openen de mogelijkheid voor gezamenlijke activiteiten in 2019-2021. In 2019 is het 1300 jaar geleden dat Bonifatius terugkwam en een paar jaar achtereen in Midden-Nederland zijn sporen naliet.

Stichting gaat door

Het comité Bonifatius-Dorestad-1300-jaar heeft haar taak succesvol en met groot genoegen afgerond. Het bestuur van Stichting Bonifatius-Dorestad gaat door en blijft bereikbaar via bonifatius.dorestad@gmail.com en facebookgroep Bonifatius –Dorestad voor ideeën en reacties.